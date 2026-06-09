И от „Прогресивна България“ поискаха отстраняването на управителя и подуправителя на НЗОК

Снимка: Булфото

От парламентарната група на „Прогресивна България“ внесоха проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя Петко Стефановски и подуправителя Момчил Мавров на НЗОК.

Вносители на проектите са Петър Витанов, Динко Странски, Юлиан Димитров и Антонио Василев, посочва bTV. Витанов участва само в този за прекратяване на мандата на управителя.

В мотивите се посочва, че Стефановски системно не изпълнява задълженията си по отношение на контролната дейност, което пряко води до значително повишаване на разходите и поставя в риск цялостното функциониране на системата на здравеопазването - извънболничната медицинска помощ, болничната медицинска помощ, разходите за лекарства, медицински изделия, диетични храни, помощните средства.

Според вносителите управлението е неефективно и създава системни рискове за здравеопазването.

В мотивите за освобождаването на Мавров се посочва, че е налице управленски дефицит, който засяга ефективното разходване на публичните средства в здравеопазването. Това поставя под съмнение способността на ръководството на НЗОК да осигури адекватно финансово планиране, контрол и отчетност.

Преди дни и от ДПС и "Демократична България" поискаха предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на НЗОК.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!