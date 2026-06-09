И президентът ще отличи пожарникарите, притекли се първи на помощ след катастрофата на „Челопешко шосе“

Снимка: Булфото

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои с Почетния знак на президента четиримата огнеборци, взели участие в спасителните действия след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ в София. Това ще стане утре - 10 юни, на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, съобщават от Президентството.

За проявен героизъм при спасяването на пострадалите при катастрофата с Почетния знак на президента Илияна Йотова ще отличи младши инспектор Тодор Йорданов, младши експерт Благой Благоев, младши инспектор Данаил Влахов и младши експерт Петко Върбин от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кремиковци към 8 Районна служба към ПБЗН.

На 5 юни по време на незаконна гонка автомобил се вряза с висока скорост в автобус на градския транспорт, а друг – в близка спирка. На място загина един от пътниците в автобуса, а по-късно от раните си в болница починаха още трима от пострадалите. Броят на ранените е 17 души.

Припомняме, че в сградата на МВР министър Иван Демерджиев награди също пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“.

Редактор "Екип на Петел",

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