И при втория опит депутатите не успяха да съберат кворум, последният опит ще е в 10 ч.

Снимка: Булфото

И при втория опит депутатите не успяха да съберат кворум за начало на заседанието. Регистрираха се 119 народни представители, предава БТА.

В регистрацията не участваха групите на "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".

Следващата, последна регистрация, ще бъде в 10 ч., обяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов.

Сутринта, при откриването, електронното табло отчете 117 народни представители при необходими за кворум най-малко 121 депутати.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!