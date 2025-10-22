И тази сутрин е натоварено движението на "Капитан Андреево" и "Лесово"

снимка: МВР

Движението е интензивно на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ по данни, актуални към 6:00 часа.

Трафикът е нормален на всички ГКПП на границата с Република Северна Македония и с Република Сърбия.

На границата с Румъния движението на автомобили е нормално на всички гранични преходи. Поради основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител, напомнят от "Гранична полиция".

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и влизането в обекта не се допуска, предаде БТА.

