И тази вечер Плевен и още седем населени места ще имат вода само за два часа и половина

Пиксабей

И тази вечер заради недостатъчни количества водата в Плевен и още седем населени места ще бъде пусната само от 19:00 до 21:30 часа. Това съобщиха от "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ЕООД на сайта си. От магистрален водопровод „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници днес не постъпват достатъчни водни количества, с които да се стабилизира водоснабдяването.

Заради това водоподаването за градовете Плевен, Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено само за два часа и половина.

С цел да се акумулира вода за следващия ден от 21:30 до 6:00 часа водоснабдяването ще бъде преустановено, предаде БТА.

В петък, 22 август, вода към потребителите от осемте населени места ще се подава от 6:00 до 9:00 часа.

Другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от ВГ „Черни Осъм“ са селата Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово. Към тях вода ще се подава вода от 20:00 до 22:30 часа днес. Утре водоснабдяването в тях ще бъде възстановено от 7:00 часа до 10:00 часа.

В тези села са осигурени водоноски, казват още от ВиК – Плевен.

Утре в Плевен се събира Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на територията на област Плевен.

Общинският съвет вчера реши да бъде създадена временна кризисна комисия по проблемите на водоснабдяването в общината. Нейното първо заседание ще бъде на 25 август.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!