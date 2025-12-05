И тази вечер протест в Стара Загора с искане за оставка на правителството

Булфото, архив

И тази вечер граждани се събраха на протест с искане за оставка на правителството на площада пред сградата на Община Стара Загора. Те заявиха, че нямат организатор, а са се самоорганизирали в социалните мрежи.

Събралите се скандираха "Оставка" и "Мутри – вън", развявайки националното знаме.

За БТА от пресцентъра на Община Стара Загора заявиха, че няма подадено искане за провеждането на протест.

Протестът беше охраняван от служители на реда.

