И тримата работници на АПИ, пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота

Снимка: Булфото

И тримата работници на Агенция "Пътна инфраструктура", пострадали при катастрофата край Ботевград, са с опасност за живота, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Мъж на 19 г. е с открити фрактури на долен и горен крайник, като спешният екип го е транспортирал в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Софиямед".

Другият мъж, който е на 46 години, също е с открити фрактури. Той е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна – ИСУЛ".

С опасност за живота е и 50-годишен мъж, който е транспортиран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" с черепно-мозъчна травма и в кома. По-рано днес от болницата съобщиха за БТА, че той е с тежки фрактури на двете подбедрици.

Инцидентът е станал около 13:30 ч. Трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола, съобщиха от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!