И тринадесетият кораб със слънчоглед от Аржентина е с пестициди над нормата

Пиксабей

Резултатите от анализа на пробите, взети от тринадесетия кораб с насипен аржентински слънчоглед, показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915. В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми.

Корабът превозва общо 34 439,940 тона слънчоглед, съобщават от Агенцията по безопасност на храните.

При анализа на пробата за остатъчни количества от пестициди е установено наличие на активните вещества пиримифос-метил, малатион и делтаметрин. Към резултатите е приложена неопределеност на измерването (50%), което е съгласно нормативните изисквания (SANTE).

По отношение съдържанието на активното вещество пиримифос-метил, пробата, с приложена неопределеност, е под максимално допустимата стойност.

За активните вещества делтаметрин и малатион са установени стойности над максимално допустимите нива (MRL), определени в Регламент (ЕО) № 396/2005, като за активно вещество делтаметрин е приблизително пет пъти над максимално допустимите количества за остатъци от пестициди, а малатион е три пъти над MRL.

Продължава прилагането на 24-часовия механизъм за контрол и проследимост по цялата верига – от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители.

Редактор "Екип на Петел",

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