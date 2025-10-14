И у нас фатални случаи след употреба на вейп с канабис - падане от високо или внезапна смърт

Снимка: Пиксабей

Всеки пети непълнолетен, употребяващ марихуана, развива психични заболявания, показват научни изследвания. Тази година и у нас са регистрирани фатални случаи - падане от високо и внезапна смърт след пушене на вейп с канабис и синтетични канабиноиди. Това каза за Радио Варна проф. д-р Снежа Златев, ръководител на Клиниката по токсикология във Военноморска болница.

Секунди след пушене на вейп е възможно да настъпи смърт заради канабиноидите в тях, които водят до фаталните последици. Когнитивните способности и кръвоносните съдове се увреждат. Обезкървяват се мозъкът и сърцето, което води до колабиране, но и до летален изход, предупреждава проф. Златева. Същата е ситуацията и с употребата на марихуана, която отключва психически заболявания, напомни специалистът.

Според Златева превенцията е важен метод за справяне с проблема. Тя посочи, че е необходимо децата да могат да различават фалшивата и заблуждаваща информация за вредите от дрогата, която подвежда и окуражава подрастващите да употребяват.

Над 130 професионалисти от 70 общини в страната участват в академията за професионалисти от системата за превенция на асоциалното поведение на децата в България, организирана от община Варна. Приветствия към участниците отправи Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“.

Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, каза, че общината в морската столица е единствената в страната, която има работеща ефективно дирекция "Превенции", особено важни са доброволците сред младите хора, които обучават връстниците си за опасните наркотични вещества, както и за вейповете и марихуаната.

Дирекция "Превенции" се опитва да направи тази спойка между детето и семейството отново, за да не се стига до противообществени прояви, каза зам.-кметът Илия Коев, който подчерта, че проблемът с антисоциалното поведение на подрастващите е много сериозен.

