И ученички вече протестират в Иран

Ученички вече са част от вълната от демонстрации в Иран, започнала във втората половина на септември и излизаща извън контрол въпреки посланията, с които ислямската република опитва да успокои напрежението.

Присъединяването на ученички към протеста следва сблъсъците в университети в столицата Техеран и други градове през последните дни след две седмици и половина на покачване на напрежението. От миналия месец Иран е обхванат от протести след смъртта на Махса Амини, 22-годишна жена, която почина, след като бе задържана от моралната полиция в средата на месеца заради нарушаване на изискването да покрива главата си с хиджаб, предаде Дневник.

Това става малко след първия коментар на върховния водач на ислямската република аятоллах Али Хаменей, който изрази "болката" си от смъртта на Амини, но използва случая да нападне Съединените щати и Израел заради "бунта" в страната.

Видеоклипове, чиято автентичност е потвърдена от Би Би Си, показват, че студенти в униформи, които размахват хиджабите си във въздуха и отправят лозунги срещу религиозните власти.

Британската обществена медия говори за видеоклипове от такива протести не само в Техеран, но и в Кередж (столица на западната провинция Алборз), където момичета без хиджаб гонят представител на местните власти от училището си, замерят го с празни бутилки и му казват: "Срам"!

Този видеоклип се разпространява от профила @1500tasvir, който стана важен източник на информация за протестите.

Демонстрации, изглежда, има и в западните градове Сакез и Санандадж - също на запад, в предимно кюрдски райони на Иран (в провинция Арборз кюрдите са под 10%, но пък една трета са азери). На някои от клиповете се виждат безпрецеденти за Иран шествия на ученички, които не са покрили главите си, и дори такива, които, с открити коси, правят неприлични жестове към портрет на Хаменей и предшественика му Рухоллах Хомейни.

Други клипове показват горене на изображения на Хаменей, откъснати от учебници.

Президентът Ебрахим Раиси призна "слабостите и недостатъците" на страната, и увери, че смъртта на Амини ще бъде разследвана. "Днес решимостта на страната е насочена към сътрудничество, за да бъдат намалени проблемите на хората", каза той пред парламента и призова за "единство", пред което "врагът ще остане безнадежден".

Междувременно американският президент Джо Байдън подкрепи демонстрациите и осъди репресиите срещу участници в тях.

