И в Гърция няма кой да работи на полето, внасят египтяни

Тъй като недостигът на работна ръка в селскостопанския сектор става все по-очевиден във всички западноевропейски страни, и особено в Гърция, едно междудържавно споразумение, което беше неактивно в продължение на няколко години, сега влиза в сила, пише Евронюз.

Споразумението между Гърция и Египет предвижда законно наемане на работа на до 5000 египетски сезонни селскостопански работници, занимаващи се с отглеждане на култури и селскостопанска работа в различни гръцки региони.

Според Христос Янакакис, член на Съвета на директорите на Гръцкия съюз на земеделските кооперации, процесът вече е в ход.

Той заяви пред Атино-македонската информационна агенция, че около 150 потенциални работници са регистрирани в децентрализираните администрации, а съответните одобрения са изпратени до гръцкото посолство в Кайро, за да могат да последват необходимите проверки и интервюта с кандидатите.

Тази инициатива не е просто за преместване на работници от една държава в друга. Тя е част от усилията на гръцкото селско стопанство да се справи, по институционален и организиран начин, с проблем, който се е задълбочил значително през последните години.

От овощни градини с праскови и череши до маслини, киви и цитрусови плодове - търсенето на работна ръка по време на сезоните на прибиране на реколтата често остава незадоволено.

„Споразумението, подписано преди около 3 години, вече започва да се прилага на практика“, каза Янакакис, уточнявайки, че макар първоначалната разпоредба да е за 5000 работници, има възможност този брой да се увеличи, ако възникнат по-големи нужди.

Повече от 36 работодатели вече са изразили интерес да участват в схемата.

Като част от подготовката, двете страни се срещнаха в Кайро, за да се съсредоточат върху практическите въпроси, свързани с прилагането на споразумението. Дискусиите бяха съсредоточени върху комуникацията с работниците, координацията с гръцките работодатели, процедурата за тяхното преместване и механизмите за свързване на участващите страни.

Според Яннакакис египетският заместник-министър на труда също е участвал в тези дискусии.

