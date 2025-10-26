И в Гърция отбелязват деня на свети Димитър

Снимка Булфото, архив

В деня на свети Димитър гърците се молят за здраве и спиране на войните по света във всички храмове. На литургията в катедралата "Свети Димитър" в Солун присъстват президентът,министри,депутати и кметове. Вярващи от цялата страна,но и от чужбина пристигнаха за празника в Солун. Свети Димитър се счита за покровител на града и празникът му се отбелязва с изключителна тържественост.Хиляди са имениците в Гърция.

Тържествено е украсена катедралата в Солун, предава БНР. На празничната литургия присъстват стотици вярващи,сред които и много българи. Специално за тържествените чествания бе донесен и Поясът на Майката Божия от Света Гора - Атон.

Във връзка с празника са въведени извънредни мерки по контрол на трафика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!