И варненци излязоха отново на протест

Кадър Нова Варна

Варненци се включиха в протест, организиран в социалните мрежи тази вечер. В началото на демонстрацията близо 100 души се събраха пред сградата на Областната администрация, носейки със себе си плакати и знамена.

Организатори на събитието на място няма, предава Радио Варна.

Събралото се множество се насочи към сградата на Община Варна. Хората скандират "Оставка", "Не на еврото", "Българи, юнаци", "Шиши, вън" и "Властта е в нас".

Kъм 18.50 ч. протестиращите вече наброяваха около 300 души, които по-късно блокираха временно движението пред сградата на Община Варна.

Протестът прерасна в шествие. Демонстрантите се движиха по бул. "Осми Приморски полк", посрещнати от ръкопляскания на хора, живеещи в близките кооперации.

На място имаше засилено полицейско присъствие.

Протестиращите се насочиха към Икономическия университет, след което потеглиха към Севастопол. Към 19.30 ч. участниците в акцията бяха вече близо 1000. Шествието се върна обратно към сградата на Община Варна.

Минути преди 20 ч. останаха около 400 души, които се насочиха съм Катедралния храм, след което блокираха кръстовището в района на СУ "Димчо Дебелянов".

От "Градски транспорт" съобщиха за временни маршрутни промени.

