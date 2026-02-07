И във "Виница" остават без вода
07.02.2026 / 11:50 0
снимка: Булфото
Още един район остава без вода в събота.
Това съобщиха от ВиК.
От 10 часа до около 16 часа част на сухо ще са абонатите в кв."Виница".
По-рано бе съобщено, че от 9 часа до около 15 часа без вода ще са в м.Лазур.
