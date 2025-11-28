И втори танкер от руския сенчест флот гори в Черно море

Пиксабей

Танкерът "Вират", е бил ударен на около 35 морски мили от брега, в Черно море, като на мястото са изпратени спасителни екипи и търговски кораб, съобщава "Ройтерс", цигира News.bg

В машинното отделение е открит гъст дим.

Но 20-те души персонал на борда са в добро състояние.

Припомняме, че по-рано през деня експлозия причини пожарна танкер в Черно море, северно от Босфора.

Танкерът Kairos, плаващ под гамбийски флаг, се е насочвал към руското пристанище Новоросийск, когато е съобщено за "външен удар", причинил пожар на 28 морски мили от турския бряг

25-те членове на екипажа на борда са били спасени.

И "Кайрос", и "Вират" са в списък с кораби, обект на санкции, наложени срещу Русия след началото на войната в Украйна през 2022 г., според данни на LSEG.

През последните години е имало инциденти с кораби, на които са се натъкнали мини в Черно море, а някои мини са били открити да се носят по течението.

Корабният трафик през пролива е продължил.

