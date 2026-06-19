И вторият португалец дойде в Спартак

Снимка Фейсбук, ФК Спартак Варна

ФК Спартак Варна привлече португалския футболист Бубакар Хане.

Футболистът е юноша на Paços de Ferreira, а в своята кариера е носил екипите на Wolverhampton Wanderers, GC Zürich, Gil Vicente, FC Argeș, Al-Mesaimeer SC (Катар) и други, съобщиха "соколите" на страницата си във Фейсбук.

Хане разполага със сериозен международен опит, включително над 20 мача в Португалската Първа лига, над 30 срещи в Португалската Втора лига, както и над 10 двубоя в Английската Премиър Лига 2.

Футболистът вече познава отлично българския футбол, след като за последно беше част от състава на ФК Добруджа.

Спартак Варна пожелава на Бубакар Хане здраве, успехи и много силни изяви на терена, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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