И затворници чистят деретата във Варненско

Затворници помагат за разчистването на деретата във Варненска област. Това съобщи областният управител Андрияна Андреева при представянето на резултатите от извършената проверка проводимостта на деретата и речните легла извън урбанизираната територия.

Инспекцията е обхванала общо 12 обекта в пет общини. Едно от опасните и проблемни дерета се намира в община Девня. Става дума за т.нар. „бял канал“, попадащ в девненския промишлен комплекс-между Агрополихим и западния пристанищен терминал. От изграждането му преди повече от 30 години до момента не са извършвани никакви ремонтни работи. Покрит е с бетон, който на множество места вече е компрометиран и се руши. От пристанището нееднократно са алармирали, че се просмукват води и терминалът се обледява при студено време.

Едно от девненските предприятия е изготвило проект за разчистване и ремонт на канала, но средства така и не са отпуснати. Има готовност за преработка на проекта, така че отново да бъдат поискани финанси от Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване, обясни проф. Андреева, цитирана от "Морето".

По думите й за следващата година Областна администрация е заявила нуждата от 400 хил. евро за справяне с подобни въпроси. През последните години е искана почти идентична сума, но нито лев не е предоставен от държавата.

При проведените проверки на дерета и канали през месец октомври в община Белослав е установено едно дере с предпоставки за аварийни ситуации, но е разчистено и приведено в нужния вид. То създава риск, тъй като се намира над Белослав и има голям водосбор.

При проверените три обекта в община Долни Чифлик не са установени проблеми. Същото важи и за община Вълчи дол, където са инспектирани 4 обекта.

В община Аксаково се работи по един от проблемните участъци край село Долище. Разчистването се очаква да приключи до средата на следващата седмица.

За по-добро наблюдение на подобни рискови обекти областна администрация е закупила дрон за 27 хил. лева. Той ще бъде използван за наблюдение отвисоко на пожари, разливи и други ситуации, които изискват подобна техника.

