И затворници чистят деретата във Варненско
Булфото
Затворници помагат за разчистването на деретата във Варненска област. Това съобщи областният управител Андрияна Андреева при представянето на резултатите от извършената проверка проводимостта на деретата и речните легла извън урбанизираната територия.
Инспекцията е обхванала общо 12 обекта в пет общини. Едно от опасните и проблемни дерета се намира в община Девня. Става дума за т.нар. „бял канал“, попадащ в девненския промишлен комплекс-между Агрополихим и западния пристанищен терминал. От изграждането му преди повече от 30 години до момента не са извършвани никакви ремонтни работи. Покрит е с бетон, който на множество места вече е компрометиран и се руши. От пристанището нееднократно са алармирали, че се просмукват води и терминалът се обледява при студено време.
Едно от девненските предприятия е изготвило проект за разчистване и ремонт на канала, но средства така и не са отпуснати. Има готовност за преработка на проекта, така че отново да бъдат поискани финанси от Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване, обясни проф. Андреева, цитирана от "Морето".
По думите й за следващата година Областна администрация е заявила нуждата от 400 хил. евро за справяне с подобни въпроси. През последните години е искана почти идентична сума, но нито лев не е предоставен от държавата.
При проведените проверки на дерета и канали през месец октомври в община Белослав е установено едно дере с предпоставки за аварийни ситуации, но е разчистено и приведено в нужния вид. То създава риск, тъй като се намира над Белослав и има голям водосбор.
При проверените три обекта в община Долни Чифлик не са установени проблеми. Същото важи и за община Вълчи дол, където са инспектирани 4 обекта.
В община Аксаково се работи по един от проблемните участъци край село Долище. Разчистването се очаква да приключи до средата на следващата седмица.
За по-добро наблюдение на подобни рискови обекти областна администрация е закупила дрон за 27 хил. лева. Той ще бъде използван за наблюдение отвисоко на пожари, разливи и други ситуации, които изискват подобна техника.
