И жените заподозряха Миро в „Игри на волята“

Единствените коалиционни партньори на сочения за победител в тазгодишния сезон на „Игри на волята“ – Мирослав, жените Радостина и Николета, го заподозряха.

„Шокирах се наистина от избора му, защото нали по някакъв начин играхме заедно. Не знам, някак си все едно ме прецаква“, коментира Николета.

„Той така щеше да те обрече тебе на сигурна гибел, само и само, за да умори Калин, което е абсурдно“, допълни и Ради.

„Сега се убедих за пореден път, че ние може да го използваме, но не може да му вярваме напълно“, категорична е Николета.

От него се усеща разграничаване и от Траян и Дино.

Миро не е долюбван, но там нещата са споделени, и от Алекс и Калин.

Коментарите на жените идват след като той на последния съвет гласува срещу Калин. Ако Калин бе отишъл на елиминационна битка, то шансовете на Николета, която е номинирана, за напускане, се увеличават.

След като Ради се раздели с анулета и избегна елиминационната битка, пращайки на свое място Чикагото, днес той ще се бори за оцеляване с Алекс и Николета.

