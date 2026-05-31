ИАРА – Добрич иззе 40 кг риба без документи за произход

Снимка: ИАРА

Служители на ИАРА, сектор Добрич, установиха нарушение при проверка в търговската мрежа.

При инспекцията е констатирано, че лице превозва в автомобила си прясна риба без документи за произход.

Открити са 31 кг хамсия и 9 кг сафрид, пише Про нюз Добрич. Автомобилът, с който е транспортирана рибата, не е бил регистриран по реда на Закона за превозване на храни.

На нарушителя е съставен акт.

Иззетата риба е дарена на Зоологическия парк в Добрич.

