IBAN номерата на сметките няма да се променят

Банките превалутират автоматично левовете в евро при фиксиран курс

България официално влезе в еврозоната и от полунощ на първия ден от новата 2026 година банковите сметки на гражданите вече са в евро. Системата за номериране на сметките IBAN остава същата и никой не може да я промени без знанието на клиента, обясни журналистът Нели Тодорова в предаването „Еврото – въпроси и отговори“.

Според официалните правила на Българската народна банка (БНБ), превалутирането се извършва автоматично по фиксирания курс от 1.95583 лева за 1 евро. Гражданите не е необходимо да посещават банкови офиси или да подписват нови договори за преобразуване на своите авоари.

Много потребители се оказват с две еврови сметки след автоматичното превръщане на левовите им спестявания. "Ако все пак се окажем с две еврови сметки, то трябва да знаем, че имаме 2 месеца, за да ги слеем в една, без банките да ни таксуват за това", посочи Нели Тодорова.

Този преходен период позволява на клиентите да си спестят излишни месечни такси за обслужване и комисионни за транзакции. Важно условие за сливането обаче е по сметките да няма наложени тежести или запори. В противен случай титулярите ще трябва да продължат да поддържат и двете сметки.

Всички социални плащания и издръжки също се преизчисляват по фиксирания курс. Например, издръжка за дете от 300 лева вече възлиза на точно 153.39 евро. Влоговете в чужда валута, като долари или швейцарски франкове, остават непроменени и не подлежат на автоматично превалутиране.

От първия ден на годината приложенията за мобилно банкиране показват балансите единствено в евро. Експертите напомнят, че картовите разплащания и ПОС терминалите вече работят изцяло в новата валута, като първите транзакции бяха регистрирани успешно минути след полунощ.

