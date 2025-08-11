ИПБ: АПИ са си раздали над 2,2 млн. лв. бонуси за добре свършена работа

Кадър АПИ

От Агенция пътна инфраструктура са си раздали през 2024 г. 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за “добре свършена работа”, съобщават от нститут за Пътна Безопасност (ИПБ). От НПО-то иска точен отчет в какво се изразява тази "добре свършена работа".

Ето какво пишат от ИПБ в отоврено писо до председателя на Управителния съвет на АПИ – г-н Вълчев:

Уважаеми г-н Вълчев,

През 2024 г. сте одобрили изплащането на 2 274 654 лв. допълнително възнаграждение за себе си, членовете на УС и директорите на АПИ – за “добре свършена работа”.

Молим да посочите публично каква точно работа е свършена добре, при положение че:

• Републиканската пътна мрежа през 2024 г. е в крайно лошо състояние – с липсващи маркировки, мантинели, знаци и осветление;

• След трагедията със Сияна сам потвърдихте, че АПИ не извършва ремонти, защото “нямало договори за поддържка”;

• Липсата на задания за текуща поддръжка и отказът те да бъдат публикувани на сайта на АПИ създават пълна непрозрачност относно това кой, кога и как поддържа пътищата;

• България остава сред страните с най-много жертви по пътищата в ЕС, докато сигнали за опасни участъци не водят до действия от страна на агенцията.

В тази ситуация разпределянето на милиони левове бонуси звучи като подигравка с обществото и с жертвите на пътя. Настояваме да обясните на какво основание се възнаграждавате, докато не изпълнявате основните си задължения.

