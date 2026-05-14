ИПБ: Кой подложи "динена кора" на новото правителство и се страхува от истината в МРРБ?

снимка: МРРБ

Кой подложи „динена кора“ на новото правителство в МРРБ? Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за саботаж срещу прозрачността още в първия ден на новия кабинет. Това се посочва в официална позиция на ИПБ, изпратена до медиите.

Само няколко дни след като за първи път в историята бяха публикувани заданията за текущ ремонт и поддръжка на пътищата, те мистериозно изчезнаха от сайта на регионалното министерство, се посочва още в позицията на ИПБ

От екипа на Института допълват:

Защо тези документи са „златната мина“ на корупцията?

Заданията са единственият начин обществото да разбере за какво точно се плащат стотици милиони. Без тях контролът е невъзможен. Краткото им публикуване разкри шокираща практика: изплащане на огромни суми за дейности, които съществуват само на хартия, но не и на асфалта. Когато няма публично задание, парите потъват в „черна дупка“, а пътната безопасност остава мираж.

Административен преврат или политическо решение?

ИПБ пита: Кой в МРРБ реши да „скрие следите“ веднага след смяната на властта? Това прилича на класическа „динена кора“, подложена на новия министър от средното управленско ниво, свикнало да работи в мрак.

• Страхът от светлината: Премахването на информацията е пряко доказателство, че някой се страхува от граждански контрол върху милионите за пътна поддръжка.

• Старият модел се завръща: Връщането към секретността е ясен знак, че „системата“ се опитва да погълне новата власт още на старта.

Настояваме за незабавни действия:

1. Светкавично възстановяване на всички задания на сайта на МРРБ.

2. Проверка и уволнение на чиновника, разпоредил свалянето на документите.

3. Отговор от премиера и министъра:

Прозрачността държавна политика ли е или „тридневен експеримент“?

Институтът за пътна безопасност няма да допусне „чудото“ на прозрачността да бъде убито в зародиш. Пътната безопасност започва от честните поръчки. Всичко останало е търговия с живота на българските граждани.

Кой се страхува от истината в МРРБ?

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!