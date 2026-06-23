ИПБ: Политиците се провалят в борбата с войната по пътищата

Снимка Булфото

ПОЗИЦИЯ

НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Одитният доклад на Сметната палата от 338 страници е безапелационно институционално потвърждение на всичко, за което Институтът за пътна безопасност предупреждава през последните години. Нашите становища, анализи и позиции днес вече са официално доказани факти от върховната одитна институция на държавата.

Докладът недвусмислено показва, че от 2021 г. до днес е налице системен провал на политическите ръководства в борбата с войната по пътищата. Проблемът в България не е в липсата на средства, а в пълното отсъствие на управление, правила и контрол.

В този контекст, ИПБ обръща внимание на две ключови направления в доклада, които напълно припокриват нашите дългогодишни тези:

1. Провалът в управлението на Фонда за безопасност на движението

Години наред алармираме, че средствата от Фонда се управляват неефективно и без измерим ефект. Одитът потвърждава това, като разглежда конкретни периоди, включително мандата на г-н Иван Демерджиев (22 септември 2022 г. – 6 юни 2023 г.), който днес отново е министър на вътрешните работи. За този период се установява, че:

- не е било създадено специализирано звено за управление на Фонда;

- проектите не са оценявани и класирани по утвърдените критерии;

- липсвали са прозрачност и публичност при разходването на средствата;

- организацията по управление на Фонда е била неефективна;

- пари има, но няма ефективно планиране и оценка на резултатите.

Именно затова г-н Демерджиев дължи публичен отговор пред обществото. Тук обаче изводът е много по-дълбок: Когато едно ръководство докаже, че е абсолютно неспособно да управлява основния си финансов ресурс, то няма как да управлява хората и системата за сигурност. Провалът в управлението на парите е директен провал в опазването на човешкия живот.

2. Институционалният хаос: Разминаване в данните за жертвите

Една от най-мрачните тези на ИПБ беше, че държавата дори не знае точния брой на жертвите си. Одитният доклад доказва този абсурд по безпощаден начин.

В Раздел 3.3 (стр. 108–110) Сметната палата констатира:

„За целите на настоящия одит, от Министерство на здравеопазването е изискана информация, относно броя на загиналите и броя на ранените в резултат на пътнотранспортни произшествия, от която се установи различия в данните и в тенденциите спрямо предоставените от МВР данни по същите показатели.“

Като причина за този хаос одитът посочва системното нехайство:

3. Системният извод: Националната статистика е ненадеждна

В своите обобщаващи заключения (констатации 2.17–2.18, стр. 149–150), Сметната палата излиза с тежък извод, който напълно делегитимира досегашните „успехи“, отчитани от МВР

„Има съществено несъответствие в данните за броя на ранените и загиналите хора … предоставяни от Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването … в резултат на липсата на системен обмен на информация …“

„… различния начин на отчитане на броя на ранените и загиналите лица … не подпомага ефективното управление на процеса по осигуряване на пътната безопасност.“

Какво означава това на експертен език?

Одитът казва директно това, което ИПБ повтаря неуморно: България има два официални източника (МВР и МЗ), които отчитат коренно различни числа за едно и също нещо. Това прави националната статистика за ПТП напълно ненадеждна. Когато една държава не може дори да преброи правилно и надеждно своите жертви и ранени, тя е абсолютно неспособна да изгради работеща стратегия за тяхното спасяване.

Нашата категорична позиция:

Времето на обещанията приключи на 338-ата страница от този доклад. Когато върховната одитна институция констатира системен разпад, обществото има право да очаква не оправдания, а персонална и политическа отговорност.

Настояваме за незабавни действия за реформиране на Фонда и уеднаквяване на системите за данни между МВР и МЗ. Само така средствата, събрани от гражданите, могат да започнат да изпълняват истинската си цел – да спасяват човешки живот.

Екип на ИПБ

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!