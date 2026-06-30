ИПБ: Ще бъде ли изобщо завършена АМ „Хемус“?

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От Института по пътна безопасност изпратиха сигнал до изпълняващия функциите главен прокурар на Република България във връзка с ремонтите на АМ "Хемус".

Ето какво заявиха от ИПБ:

ДО

ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ФУНКЦИИТЕ ГЛАВЕН ПРОКУРОР

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СИГНАЛ

от Института за пътна безопасност

Относно: Искане за извършване на проверка относно действията и бездействията на арх. Иван Шишков във връзка с публично заявено незаконно строителство на Лот 4 на Автомагистрала „Хемус“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФАНОВА,

Институтът за пътна безопасност сезира Прокуратурата на Република България с искане да извърши проверка относно действията и бездействията на арх. Иван Шишков в качеството му на заместник-министър, а впоследствие и министър на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с многократно направени от него публични изявления относно незаконно строителство на Лот 4 на Автомагистрала „Хемус“.

От множество публични изявления на арх. Иван Шишков, направени през 2021 г. в качеството му на заместник-министър, както и впоследствие като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството през периода август 2022 г. – юни 2023 г., се установява, че той многократно е заявявал, че по Лот 4 на Автомагистрала „Хемус“ е извършвано строителство без необходимите строителни книжа и разрешения, като нееднократно е определял това строителство като незаконно.

Тези публични изявления пораждат необходимост да бъде установено дали, след като е разполагал с тази информация и е заемал ръководни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, арх. Иван Шишков е предприел всички действия, които законът му е възлагал, за преустановяване на незаконното строителство, за реализиране на административната и наказателната отговорност на виновните лица и за защита на държавния интерес.

Особено значение има обстоятелството, че арх. Иван Шишков последователно и многократно е заявявал пред медиите, че незаконното строителство по Лот 4 е установен факт. Ако тези негови публични твърдения отговарят на действителността, следва да бъде проверено дали като компетентно длъжностно лице е предприел всички предвидени в закона действия. Ако такива действия не са били предприети или са били недостатъчни, следва да бъде преценено дали са налице данни за неизпълнение на служебни задължения или за извършено престъпление от общ характер.

Предвид изложеното считаме, че е налице обществен интерес прокуратурата да извърши цялостна проверка и да установи всички относими факти и обстоятелства.

Молим в хода на проверката да бъде установено:

Кога и по какъв ред компетентните органи са установили незаконното строителство по Лот 4 на Автомагистрала „Хемус“. Кога арх. Иван Шишков е придобил официална информация за тези обстоятелства. Какви конкретни действия е предприел арх. Иван Шишков като заместник-министър и министър за преустановяване на незаконното строителство. Издавани ли са констативни актове, заповеди за спиране на строителството, административни актове или други документи във връзка с незаконното строителство. Уведомявана ли е прокуратурата и ако да – кога и с какви материали. Ако при проверката се установи, че не са били предприети всички предвидени в закона действия, да бъде преценено дали са налице данни за неизпълнение на служебните задължения от страна на арх. Иван Шишков или за извършено престъпление по служба.

С оглед изложеното молим да разпоредите извършването на пълна проверка по случая, като при наличие на достатъчно данни бъдат предприети действия съобразно правомощията на прокуратурата.

Считаме, че подобна проверка е в интерес на законността, обществото и защитата на държавния интерес, тъй като ще даде отговор на въпроса дали компетентните длъжностни лица са изпълнили всички свои законови задължения след публичното установяване на незаконно строителство по Лот 4 на Автомагистрала „Хемус“.

Приложения

Публични изявления на арх. Иван Шишков относно незаконното строителство по Лот 4 на АМ „Хемус“, включително:

25.08.2021 г. – интервю по bTV „Тази сутрин“, в което заявява, че строителството на Лотове 4 и 5 на АМ „Хемус“ е незаконно.

09.01.2023 г. – пресконференция на МРРБ, отразена от bTV, в която съобщава за незаконно строителство за над 1 млрд. лв., включително по Лот 4.

20.01.2023 г. – интервю по NOVA, в което заявява, че за Лот 4 са съставени актове за незаконното строителство.

24.01.2023 г. – интервю за bTV Radio относно незаконното строителство по Лотове 4 и 5.

10.05.2023 г. – публично изявление, че приблизително 20–25% от Лот 4 е изграден .

Използвани публични източници

bTV – „Шишков: Строителството на лотове 4 и 5 на АМ „Хемус“ е незаконно“. 16.06.2026

bTV Новините – „Регионалният министър: Възложено е незаконно строителство за над 1 млрд. лева“.

NOVA – интервю с арх. Иван Шишков от 20.01.2023 г.

bTV Radio – интервю с арх. Иван Шишков от 24.01.2023 г.

Dnes.bg – публикация от 10.05.2023 г. относно незаконното строителство на Лот 4.

С уважение,

Екипът на Института за пътна безопасност

Редактор "Екип на Петел",

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