ИПБ: Транспортната система на България е пред пълен срив

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АНАЛИЗ

на Института за пътна безопосност

Транспортната система в България е достигнала критичния предел на своята устойчивост и реагира хаотично на случайни фактори. Това показват данните от последния анализ на Института за пътна безопасност за периода 1–26 юли 2026 г.

Вместо предвидимост и сигурност, статистиката разкрива опасна неравномерност, която е ясен сигнал за системен срив в управлението на риска:

Само за по-малко от два месеца разликата спрямо миналата година се увеличи от 21 на 33 повече загинали, като жертвите от началото на годината достигнаха 261 души. Това показва, че предприетите мерки са погрешни.

Илюзия за безопасност и кървави пикове: За първите 27 дни от месец юли са регистрирани 9 пълни дни без нито един загинал, а 7 дни с по един загинал, В същото време само в 4 отделни дни (7, 15, 24 и 26 юли) формират катастрофалните 19 жертви — това са почти половината (47,5%) от всички 40 загинали на място.

Черният биланс: Общият брой на загубилите живота си достига 46 души, след като 6 лица починаха впоследствие от тежките си травми.

Поредицата от тежки катастрофи с товарни автомобили и автобуси, навлизащи в насрещното движение или излизащи от пътя, потвърждава: Транспортната система е в критична нестабилност и пред системна катастрофа, държавните институции са изпуснали контрола.

Не предприемане на незабавни и дълбоки промени в модела на управление на пътната безопасност, вероятността от още по-мащабни трагедии на пътя не просто остава висока — тя ще се случи.

Редактор "Екип на Петел",

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