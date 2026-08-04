ИПБ: Време е да признаят сънната апнея като критичен риск за пътната безопасност

СТАНОВИЩЕ

НА ИНСТИТУТА ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

Време е сънната апнея да бъде призната като критичен риск за пътната безопасност

През последните два месеца в България зачестиха тежките пътнотранспортни произшествия с товарни автомобили, при които камиони внезапно напускат пътното платно, без видими следи от спиране, избягващи маневри или други очевидни външни причини.

Тези инциденти поставят въпроса дали освен техническите неизправности и човешките грешки не остава пренебрегнат един изключително сериозен рисков фактор – обструктивната сънна апнея.

Институтът за пътна безопасност счита, че държавата повече не може да си позволи да игнорира този проблем.

Научните доказателства са категорични. Обструктивната сънна апнея увеличава риска от пътнотранспортни произшествия – от около 17% до над седем пъти, в зависимост от тежестта на заболяването и изследваната група. Заболяването причинява многократни прекъсвания на дишането по време на сън, води до хронично недоспиване, силна дневна сънливост, забавени реакции, намалена концентрация и неусетно заспиване зад волана.

Особено тревожни са данните при професионалните водачи. Международни проучвания показват, че предполагаема сънна апнея се среща при 29–49% от шофьорите на тежкотоварни автомобили – значително по-често, отколкото сред общото население. Продължителното управление, нощният труд, нарушените режими на сън и наднорменото тегло допълнително увеличават риска.

Според различни епидемиологични данни приблизително всеки пети мъж има някаква форма на сънна апнея, като голяма част от засегнатите дори не подозират, че страдат от това заболяване. Именно това прави проблема толкова опасен – хората продължават да работят и да управляват превозни средства, без да знаят, че способността им за безопасно шофиране е сериозно нарушена.

Особено показателен е фактът, че при започване на лечение подобрението в способността за управление настъпва само за няколко дни. Това е силен аргумент, че рискът е предотвратим, ако заболяването бъде открито навреме.

Във връзка с необичайния характер на редица тежки катастрофи с товарни автомобили през последните седмици, Институтът за пътна безопасност счита, че има сериозни основания сънната апнея да бъде разгледана като една от възможните причини в част от тези случаи. Не твърдим, че тя е причината за всеки инцидент, но настояваме тази хипотеза да бъде системно проверявана, а не пренебрегвана.

Затова настояваме за незабавни действия:

въвеждане на масов скрининг за обструктивна сънна апнея на всички професионални водачи;

включване на изследванията в периодичните медицински прегледи на водачите на тежкотоварни автомобили и автобуси;

съвместна национална програма между Министерството на транспорта и Министерството на здравеопазването за ранно откриване и лечение на заболяването;

активно участие на транспортните фирми, които носят пряка отговорност за безопасността на своите водачи;

включване на застрахователния сектор, който също има интерес от намаляване на тежките пътнотранспортни произшествия и може да подкрепи подобни превантивни програми.

В много европейски държави оценката за риск от сънна апнея вече е част от медицинската оценка на професионалните водачи. България не трябва да чака още трагедии, за да предприеме същите мерки.

Институтът за пътна безопасност призовава компетентните институции незабавно да започнат национална програма за скрининг и ранно диагностициране на професионалните шофьори.

Всяко забавяне означава още хора, които ежедневно сядат зад волана без да знаят, че страдат от заболяване, което може да ги приспи за секунди и да струва човешки живот.

Превенцията започва с навременната диагноза. Време е сънната апнея да бъде призната като национален проблем на пътната безопасност, а не само като медицинска диагноза.

Екип на ИПБ

Редактор "Екип на Петел",

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