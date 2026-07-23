ИПБ: Всеки пети автомобил у нас кара с превишена скорост

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Всеки пети автомобил у нас кара с превишена скорост, а в страната почти няма път без катастрофи на него. Това показват данните на Института за пътна безопасност и новата им система за анализ на риска от инциденти.

Данните показват 6-те участъка в страната, в които през последните 72 часа са отчетени най-драстичните превишения на скоростта.

Например при разрешена скорост от 40 км/ч на пътя преди село Добри дол е регистрирана максимална скорост от 118 км/ч.

Сред рисковите участъци са Републикански път III-112, участък 0,8-2,3 км, с ограничение 40 км/ч и максимална скорост 118,3 км/ч; Републикански път II-81, участък 25,1-25,25 км, с ограничение 40 км/ч и средна скорост 86,2 км/ч; Републикански път II-81, участък 25,25 км, с ограничение 80 км/ч и средна скорост 95,4 км/ч.

Данните включват още Републикански път I-8, участък между с. Момина клисура и гр. Белово, с ограничение 50 км/ч и средна скорост 81 км/ч; Републикански път I-8, участък между с. Подкрепа до разклон с. Динево, с ограничение 90 км/ч и средна скорост 119,8 км/ч; Републикански път I-5 Поликраище – Самоводене, с ограничение 60 км/ч и средна скорост 77,3 км/ч.

От института събират данните за скоростта, състоянието на пътната инфраструктура и информацията за инцидентите на МВР, за да предвидят къде има предпоставка за катастрофи. Един от рисковите участъци е този до великотърновското село Поликраище.

Вече 20 години всеки ден Павлин Карастоянов пътува от Павликени до Велико Търново. Притеснява се заради тировете, които не спазват правилата за движение.

„Те ми свирят, мигат ми, аз си карам с ограничението, натискат ме, освиркват ме. Просто е много опасна самата отсечка, постоянно тировете карат с несъобразена скорост. Ей сега, през зимата, пак ще има хвърлени тирове. Плюс, че сложиха колчета, това тях не ги притеснява“, казва за бТВ Павлин Карастоянов, жител на село Поликраище.

На този участък има камери на тол системата, но въпреки това от близо 8 хиляди преминали автомобила за 72 часа 2377 са нарушители, сочат данните на Института за пътна безопасност.

„Ние имаме отсечка от 800 метра, в която 22 процента от трафика превишава скоростта, и в тази отсечка има много пострадали, няма жертви. До няколко седмици там ще има жертва, ако не бъдат предприети действия“, посочва Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на Института за пътна безопасност.

Богдан Милчев твърди, че ако властта приложи картата, до две години травматизмът по пътищата у нас ще е сравним с този в Европа.

„Едно 60-70 процента от катастрофите са абсолютно предвидими“, категоричен е Богдан Милчев.

Институтът за пътна безопасност започва разговори с Румъния за прилагането на системата за анализ на риска. Властта у нас все още не.

Редактор "Екип на Петел",

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