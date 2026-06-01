ИПБ: Загиналите по родните пътища стават повече

Трагедиите по българските пътища стават все повече, алармираха от Института за пътна безопасност.

ДОКЛАД

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) алармира за критична точка на пречупване по българските пътища. Към 31 май 2026 г. черната статистика отчете 168 загинали (с 25 повече спрямо същия период на 2025 г.) и 2841 тежко ранени.

Само за последния месец май труповете на пътя са с 7 повече – най-кървавият месец от началото на годината. Тези цифри са директно наследство от системния провал и неадекватните законодателни, наказателни и инфраструктурни мерки на кабинета "Желязков". Правителството на Росен Желязков беше официално предупредено от ИПБ, че политиките му ще донесат само нови жертви – прогноза, която днес се потвърждава с кръв.

Време е за разликата.

Новото правителство управлява от близо месец. Напълно ясно е, че то не е авторът на този хаос. Но също толкова ясно е, че до този момент новото управление показва само едно: опасно затишие пред провала.

Обявиха пътната безопасност за свой приоритет, но до сега това намерение не е подкрепено с нито едно конкретно действие. Вместо реформи, чуваме добре познатото и износено клише на вътрешния министър Иван Демерджиев, че „полицаите се вадят от храстите“.

Точно с тези фрази и с този празен пиар се провалиха поредица от правителства преди. Реалността доказва, че полицейският контрол сам по себе си е безполезен.

Порочният 12-месечен кръг на българската политика:

България е заложник на абсурдна и повтаряща се закономерност:

1. Институциите спят, докато статистиката тихо расте.

2. Случва се тежка катастрофа с голям обществен отзвук (загинал журналист, политик, дете или масова трагедия).

3. Държавата имитира дейност – извънредни мерки, показни проверки и шумна репресия пред камерите.

4. Общественият натиск отслабва и всичко се връща към завареното положение.

Този цикъл се повтаря на всеки 12 до 18 месеца. Ако новото правителство продължи по утъпкания път на своите предшественици, следващата голяма трагедия на пътя е въпрос на седмици.

Предизвикателството на ИПБ:

България няма нужда от поредното правителство, което обещава и се снишава. Нуждаем се от лидер, който да спре войната по пътищата с реални действия, а не с лозунги.

Възможността за промяна е изцяло във в ръце на премиера Румен Радев .

Очакваме действия.

Екип на Института за пътна безопасност

