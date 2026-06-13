ИПБ предава на прокуратурата записи от „Хемус“, изнесени от МРРБ

Снимка АПИ

Институтът за пътна безопасност ще предостави на Главния прокурор информация и доказателства по случая с предполагаемото незаконно строителство на АМ „Хемус“.



Наше разследване установи, че записите от дрон, които през 2021 г. бяха представяни от тогавашното ръководство на МРРБ като доказателство за незаконно строителство по лотове 4 и 5 на магистралата, са били изнесени от МРРБ от тогавашния заместник-министър Иван Шишков и не са били върнати в министерството. Това обстоятелство беше потвърдено пред ИПБ от министъра на регионалното развитие (2025-2026) Иван Иванов (подобно е и изказването му пред парламентарната трибуна на 28.02.2025г.)



Още по-интересното е, как именно тези записи, днес се намират в Института за пътна безопасност? А те ще бъдат предоставени на прокуратурата.



Случаят придобива още по-сериозни измерения, след като Иван Шишков, който години наред твърдеше, че по лот 4 и 5 на „Хемус“ има незаконно строителство, но през 2021-ва година странно защо изнася доказателствата за това и 5 години по-късно сезира прокуратурата срещу министър Иван Иванов, заради издадено разрешение за строеж на същите участъци.



Така възниква логичният въпрос: Защо министър Иван Шишков подава сигнал до прокуратурата за действия на министър Иван Иванов, след като самият Шишков като зам.министър през 2021-ва година е изнесъл архива извън МРРБ и така е лишил всички следващи след него от информация? За да изчака да дойде разрешение за строеж през 2025-та и евентуални разплащания след това?!



ИПБ очаква прокуратурата да установи:



* кой е изнесъл записите от МРРБ;

* защо не са били върнати;

* как са се озовали извън министерството;

* прикрита ли е истината в името на частни политико- олигархични интереси????





Случаят все повече прилича на класическата ситуация: „Крадецът вика: Дръжте крадеца!“



Екип на Института за пътна безопасност.

Редактор "Екип на Петел",

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