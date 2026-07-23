ИПИ: Оставането на Русинова е продължение на кръга, свързан с Нотариуса и Еврото

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Няма институционална реакция на казаното в последния доклад на ЕК. ВСС дори не чете тези доклади, каза в ефира на БНР Иван Брегов от Института по пазарна икономика (ИПИ).

"Доверявал съм се на докладите на ЕК, но когато не е на власт ЕНП, звучат по един начин, а когато е на власт, тези доклади се дописват в Министерство на правосъдието. Сега дори да са верни като факти, цитирани са и изследвания на ИПИ, не могат да породят легитимност. Големият въпрос е дали всички тези методически указания, къде да бъдат разпределени делата, в кой отдел на прокуратурата, не да подлежат на главния прокурор и административния ръководител, а по друг начин. И да се преосмисли методическото ръководство. Този въпрос стои пред управляващите и кандидатите за ВСС", коментира Брегов.

В "Преди всички" той посочи защо е важно да се изясни изцяло пътуването на градския прокурор на София Емилия Русинова с Пепи Еврото, след като вчера колегията във ВСС отхвърли искането на правосъдния министър тя да бъде освободена като административен ръководител на СГП.

"Важно е кой оглавява СГП, защото са концентрирани делата, които се водят срещу съдии, прокурори и следователи - разследвания и обвиняване, a и срещу политическия елит. Затова оставането на Русинова е продължение на кръга, свързан с Нотариуса и Еврото. Очевидно тук има такава свързаност и е фактически установена. Мотаят дисциплинарната преписка на Русинова. Това в съдебната власт поражда едни последици, в политиката други, защото знаем, че са скачени съдове", коментира Брегов.

Според него в прокуратурата и съда се вижда кой е силният на деня:

"Очевидно тези 2 кръга на Нотариуса и Еврото са силни в прокуратурата и да предположим, че са толкова силни и в съда. Очевидно Демерджиев не става министър на правосъдието. Интересно е да се проследи. Интересно е, че докато беше министър на правосъдието, дали не излязоха неприятни неща за модела "Борисов-Пеевски". Има динамика, която ще породи някакво влияние в правосъдието, но ще видим какво."

За КПК Брегов каза:

"Въпросът е свързан с целия състав на тази комисия заради парите по ПВУ. Видяхме скандал около кандидата на адвокатите. Може би ще се превърне в поредния мандат на спокойствието – това е предизвестена смърт. Административните форми за борба с корупцията са толкова неефективни както с конфискацията. Най-успешна май е била първата комисия "Кушлев"."

Редактор "Екип на Петел",

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