ISW: Кремъл не се отказва от войната – Русия се готви за нова мобилизация

Снимка Пиксабей

Руският президент Владимир Путин вероятно е използвал срещата си с казахстанския държавен глава Касим-Жомарт Токаев, за да оправдае отказа на Москва да замрази фронтовата линия в Украйна и намерението си да продължи войната. Това се посочва в последния анализ на Института за изследване на войната (ISW).

Путин и Токаев се срещнаха на 25 юли в Омск в рамките на Руско-казахстанския междурегионален форум за сътрудничество. По време на публичната част от разговорите Токаев заяви, че за мнозина произходът на войната остава трудно разбираем, и призова Русия и Украйна да замразят бойните действия и да възобновят преговорите в истанбулски формат, пише novini.bg.

Руският президент не коментира публично предложението. По-късно обаче говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Путин е обяснил на Токаев, че замразяване на настоящата фронтова линия е невъзможно, тъй като Русия трябва да постигне поставените си военни цели.

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Песков повтори и традиционната позиция на Кремъл, че бойните действия могат да приключат „още до края на деня“, ако Украйна „вземе необходимите решения“ – твърдение, което според анализаторите от ISW представлява пореден призив Киев да приеме максималистичните руски условия.

Според Института Кремъл продължава да подготвя руското общество за продължителна война. Анализаторите смятат, че срещата с Токаев е била използвана и като послание към руската публика, че страната трябва да понесе икономическите и социалните последици от конфликта.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия се подготвя за нова мобилизация на резервисти и планира да приеме около 30 000 севернокорейски военнослужещи на фона на тежките загуби на фронта.

По думите му от началото на 2026 г. до края на юли руските сили са понесли около 222 500 жертви, от които 131 000 убити и 93 000 ранени, като за същия период са успели да привлекат приблизително 221 000 нови военнослужещи. Зеленски твърди още, че голяма част от ранените са с тежки травми заради слабата медицинска помощ на фронта.

На 24 юли украинският президент заяви, че Киев разполага с разузнавателна информация, според която Кремъл подготвя „значителна“ мобилизационна кампания през есента на 2026 г. Според ISW Путин вероятно ще изчака провеждането на изборите за Държавната дума през септември, преди да обяви нова мобилизация, тъй като подобен ход би бил силно непопулярен сред руското общество.

В анализа се обръща внимание и на икономическите затруднения в Русия. Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че забраната за износ на бензин се удължава до края на 2026 г., а ограниченията върху износа на дизелово гориво ще останат в сила, докато пазарът не се стабилизира.

Русия въведе временни ограничения върху износа на горива, след като Украйна засили ударите по руски петролни рафинерии, логистична инфраструктура и доставки на гориво към окупираните територии и фронтовата линия.

Въпреки уверенията на руските власти, че пазарът постепенно се стабилизира, в редица региони на Русия и в окупираните украински територии продължава да се отчита недостиг на горива.

Редактор "Екип на Петел",

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