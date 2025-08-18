ISW: Русия продължава да претендира да диктува вътрешната политика на Украйна

Снимка: Президентство на Русия

Русия продължава да отрича суверенитета на Украйна и да претендира за правото да диктува вътрешната ѝ политика. За това предупреди Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На 17 август изданията New York Times, Reuters и Би Би Си, позовавайки се на анонимни европейски служители, съобщиха, че два дни по-рано Владимир Путин е поискал от Доналд Тръмп гаранции за възстановяване на руския език като официален в части или дори в цяла Украйна, както и прекратяване на „преследването“ на Украинската православна църква - Московска патриаршия (УПЦ МП).

УПЦ МП не е независима институция, а подчинен клон на Руската православна църква (РПЦ), която е ключов инструмент в хибридната война на Кремъл. Чрез нея Москва разпространява пропагандни наративи и националистическа идеология с цел запазване и разширяване на влиянието си в постсъветското пространство. РПЦ дори активно защитава концепцията, че Украйна не трябва да съществува като отделна държава.

Исканията на Путин относно руския език и дейността на УПЦ МП подкопават правото на Украйна сама да определя своите закони и вътрешен ред като суверенна държава. Те напомнят на условията в Минските споразумения от 2015 г., които изискваха конституционни промени и предоставяне на широка автономия на Донбас - на практика позволявайки на Москва да влияе пряко върху решенията в Киев.

Руският президент настоява всяко бъдещо мирно споразумение да се занимава с възприеманите от Кремъл „коренни причини“ за войната. Това обаче прави постигането на бърз мир изключително трудно, тъй като руските претенции излизат далеч извън рамките на Украйна и засягат отношенията с НАТО.

Предложението на Путин за руски закон, забраняващ бъдещи инвазии, не е достоверно, тъй като Москва вече два пъти е нарушавала международни ангажименти да не напада съседни държави. Освен това самият Путин многократно е демонстрирал способността си да променя руското законодателство според моментните си интереси.

Въпросът за сигурностните гаранции за Украйна, за които Путин може да е преговарял, остава неясен. Възможно е Кремъл да се опитва да възроди исканията си от април 2022 г., които на практика биха обезсмислили всякакви реални гаранции.

На бойното поле украинските сили напреднаха в северната част на Сумска област и в района на Торецк. Руските части също отбелязаха придвижване край Покровск, но без да постигнат сериозен пробив, предаде факти.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!