IT предприемач за бюджета: Между 50 и 100 лева по-малко за всеки работещ, няма да дам компенсация на служителите, щом не гласуват

Всички работещи българи ще обеднеят, такива са реалностите на предложения бюджет за 2026 г. Това е позицията на Светлин Наков, IT експерт, предприемач и съосновател на "СофтУни".

Той счита, че следващата година служителите му ще получават между 50 и 100 лв. по-малко, освен ако не бъдат компенсирани изкуствено от работодателя.

Според него обаче е крайно време бизнесът да спре да компенсира подобни държавните решения.

Затова той е решил, че няма да го направи - за да стимулира работещите в бранша хубаво да си помислят "дали следващия път да идат на почивка по време на избори", цитира Актуално.

Новият бюджет поставя България в "гарантирана инфлационна спирала", смята експертът.

"Заложените промени, които са покачване на данъка върху дивидентите, увеличаване на осигурителната вноска за пенсии и по-висок максимален осигурителен доход, ще доведат не просто до краткосрочни затруднения, а до дългосрочно обедняване", обясни Наков, цитиран от Блумбърг.

Бюджетът за 2026 г. предвижда възможност държавата да поеме нов дълг от 10,5 млрд. евро. Тази сума надхвърля необходимото за покриване на дефицита, което според Наков показва, че държавата се насочва към сериозно задлъжняване, без ясна визия за ефективност.

"В следващите години всички ще обедняваме. Това е гарантирано", допълни той.

Взимат се пари от частния сектор за неефективната държава

Начинът, по който се управляват държавните разходи, е крайно неефективен, смята Наков. По неговите думи парите се взимат от продуктивния частен сектор, за да се наливат в неефективни държавни структури, особено в силовите ведомства.

Според него системата не просто не помага, а открито пречи на предприемачите.

Резултатите ще бъдат или преминаване на част от коректния бизнес към сивия сектор, или напускане на България. "Когато опре ножът до кокъла, българинът се адаптира. Или ще прави шмекерии, или ще бяга", коментира Наков.

