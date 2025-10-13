ИТН изтегли законопроекта за поправки в НК

Булфото

Законопроектът за промени в Наказателния кодекс, с които се предлага криминализиране на разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие е оттеглен, съобщиха от "Има такъв народ" (ИТН).

Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс миналата седмица, като „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един, предаде БТА.

Предложените промени ще бъдат оттеглени, съобщи председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента в петък. Говорих със Слави Трифонов (председателят на ИТН - бел. ав.) сутринта и той ми каза, че ще го изтеглят, защото има текстове - и той, и ние не ги приемаме, каза Бойко Борисов.

