ИУ-Варна бе домакин на престижно събитие в строителния сектор

На 28 ноември 2025 г. в зала „Аула“ на Икономически университет – Варна успешно се проведе 40-та Международна научно-практическа конференция „Строително предприемачество и недвижима собственост“, организирана от катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ по повод 20 години от създаването на специалност „Недвижими имоти и инвестиции“.

Конференцията беше организирана с подкрепата на престижни партньори като Национално сдружение недвижими имоти, Камара на строителите в България, Камара на архитектите в България, Realto Group, Arco Real Estate, Кредит Мениджър, Комфорт & Форос Брокърс, УниКредит Булбанк, Изолации ЕООД и Университет по икономика и бизнес – Познан (Полша).

Събитието привлече голям интерес от представители на академичната общност, сектор „Операции с недвижими имоти“, строителния сектор, банковите институции, ученици от средните училища и местната администрация. Форумът премина в два панела.

В първата част на конференцията, панел „Знания и умения, които строят бъдещето“, бяха представени възможностите за обучение и професионално развитие, които предлага катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“.

В дискусионния взеха участие проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна, доц. д-р Иво Костов, преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ и сертифициран оценител, Светослав Жеков, председател на областното представителство на Камарата на строителите в България, област Варна, Елена Парова, мениджър „Банки и ключови клиенти“, Явлена и Силви Йонкова, студент от специалност „Недвижими имоти и инвестиции“.

Панелът бе модериран от Добромир Ганев, real estate експерт, Комфорт & Форос Брокърс. Панелистите отбелязаха, че студентите в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“ се отличават с много добра теоретична и практическа подготовка, която им осигурява успешно професионално развитие. Те подчертаха и значението на активния диалог между образованието и бизнеса, ключов за изграждането на компетентни кадри и за непрекъснатото адаптиране на учебния процес към реалните потребности на сектора.

Втората част на събитието, панел „Бизнесът и градовете в прехода към Еврозоната – иновации, устойчивост и стратегическо мислене“ бе посветена на ключовите процеси в имотния сектор в края на 2025 г. Обсъдени бяха предстоящите промени при евентуалното въвеждане на еврото, новите модели на градско планиране, технологичните иновации и влиянието им върху строителния сектор, кредитната активност и влиянието на пазарните цикли върху инвестиционните решения.

Участници в панела бяха арх. Виктор Бузев, главен архитект на Община Варна, Симеон Костадинов, регионален мениджър „Банкиране на дребно“, Уникредит Булбанк, инж. Пенко Стоянов, собственик на строително-инвестиционна компания „Нектон“, Йордан Ангелов, изпълнителен дитектор на Realto Group (AG Capital) и Вихрен Ганев, съосновавател на Realistimo, с модератори доц. д-р Анна Господинова, преподавател в катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ оценител в отдел „Анализи и оценки“ в ARCO Real Estate и Добромир Ганев.

Професионалната мрежа, която се формира по време на събитието, затвърди значението на Икономически университет – Варна и катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ като водещи центрове за образование, изследвания и бизнес партньорства в областта на недвижимите имоти.

40-тата конференция отново демонстрира важността на диалога между наука, бизнес и институции. Форумът очерта ключови тенденции и даде ценни насоки за бъдещото развитие на имотния сектор в България.

Катедра „Бизнес, инвестиции, недвижими имоти“ благодари на всички участници, партньори и гости за активното включване и споделените професионални идеи.

