Ибрахимович: Не мисля, че вече има дебат кой е най-великият

Снимка уикипедия, Meghdad Madadi

Бившият шведски национал Златан Ибрахимович вярва, че няма спор за статута на Лионел Меси сред най-великите футболисти за всички времена след изключителния старт на капитана на Аржентина на Световното първенство в Северна Америка.

Меси отбеляза два гола при победата с 2:0 над Австрия и постави нов рекорд за най-много реализирани попадения на световни финали с общо 18. Ибрахимович смята, че поредното постижение на легендарния аржентинец е разрешило дългогодишния дебат за най-велик футболист. Той също така похвали постоянството на Меси през близо две десетилетия на най-високо ниво.

"Не мисля, че вече има някакъв дебат. Когато станеш голмайстор за всички времена в историята на Световните първенства, спечелиш турнира, доминираш през различните поколения и продължаваш да се представяш така на 38 години, какво повече искат хората? Прекарваме години в сравнение с всички останали, но дори великите преди него не могат да се сравнят с всичките му творения. Пеле, Марадона, Кройф, когото и да назовете, всички те бяха брилянтни, но показателите, дълголетието и трофеите на Меси го поставят в отделна категория“, заяви Златан Ибрахимович пред FOX Sports.

Той също така направи сравнение със собствения си актив на световни финали. "Пет гола в два мача. Аз нямам нито един гол на две първенства. Радвам се за него и се надявам да продължи по този начин. Рожденият му ден е след няколко дни, така че нека се наслаждава, защото всички ние му се наслаждаваме, като го виждаме да играе толкова невероятно. Просто нямам думи. Хората могат да говорят за Аржентина като колектив, за тактиката им и начина, по който контролират мачовете, но винаги изглежда има една константа, когато имат нужда от нещо специално - Лионел Меси“, добави 44-годишният Ибрахимович.

Редактор "Екип на Петел",

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