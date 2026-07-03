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Идентифициран е заподозрян за експлозият с ранен украински олигарх в Монако

03.07.2026 / 02:00 0

Заподозрян беше идентифициран в рамките на разследването на предполагаемия опит за убийство на бизнесмен с украински произход с експлозив в понеделник вечерта в Монако, заяви днес главната прокуратура на княжеството, цитирана от Франс прес, пише БТА.

“Издадена е заповед за арест на заподозрения, за който ще бъде издадена и червена бюлетина от Интерпол тази вечер”, съобщи прокуратурата.

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