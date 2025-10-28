Идва аномалия през ноември

Пиксабей

Ранните синоптични анализи сочат, че ноември ще се окаже по-сух и по-топъл от обичайното, като метеоролозите предупреждават за стабилен антициклонален режим почти през целия месец. Тази особеност може да доведе до продължителни периоди на мъгли, особено в ниските райони и около водоемите, както и до задържане на фини прахови частици във въздуха — често срещано явление при такава синоптична конфигурация.

Първите десет дни на ноември се очакват спокойни, с почти пълна липса на валежи.

Слънцето ще се появява основно следобед, след като сутрешните мъгли се разсеят. Температурите ще останат значително по-високи от сезонните — между 10 и 20 градуса.

Метеоролозите отчитат възможност за краткотрайно смущение в средата на месеца. Между 10 и 15 ноември над страната може да премине атмосферна вълна, която ще донесе повече облаци и типични есенни валежи. В планините дъждът вероятно ще премине в сняг, но дори и тогава температурите ще останат относително високи, като в някои райони ще надхвърлят 20 градуса.

След 17 ноември се очаква времето да се промени леко — термометрите ще показват между 10 и 15 градуса, а антициклоналното влияние ще се засили отново. Това ще означава ясно небе следобед и гъсти сутрешни мъгли. Валежи не се очакват.

В края на месеца прогнозите сочат завръщане на по-високи температури. Възможни са локални температурни пикове над 20 градуса, а валежите ще бъдат ограничени и краткотрайни.

Синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ предупреждава, че кратки застудявания все пак ще има — живакът може да се спуска до нулата в отделни утрини, но общата тенденция за ноември остава ясна: повече мъгли, повече слънце следобед и по-малко валежи от обичайното за сезона.

