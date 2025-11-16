Идва бяла Коледа и Нова година

Пиксабей

Изследванията, които сме направили за 47 години назад, показват, че вероятността за бяла Коледа в София е около 43-44%. Дори среднопланински места в нашата страна нямат всяка година бяла Коледа. През последните години тези години без бяло зачестяват. Това заяви пред NOVA климатологът Симеон Матев.

В следващите 3-5 дни не може да се очаква сняг, дори по високите части на планините. Само над 2500 метра може да има снеговалеж във вторник.

Тогава през страната ще премине атмосферно смущение.

„Сега положението е много добро като за ноември. Да, сутрин е студено, но следобедите са много приятни. Изключваме Дунав, където има трайни мъгли. Най-късно утре те ще се разсеят“, обясни той.

Освен мъглите, друга неприятност е, че качеството на атмосферния въздух отново се е влошило.

„В София учудващо не е толкова мръсен въздухът“, посочи Матев.

Според него, разширяването на синята и зелената зона в София няма да помогне особено много за подобряване качеството на въздуха. „Нормалните големи европейски градове навсякъде има много сериозни рестрикции по отношение на влизането в централната градска част с коли. Нека и тук да бъде така, но нека всичко да бъде както там. Окей, ще спрем да влизаме с колите, но транспортът какъв ни е? Аз толкова неорганизиран транспорт не съм виждал“, коментира климатологът.

По отношение на времето той обясни, че до следващата събота температурите няма да падат под обичайните, дори ще останат с доста високи стойности, особено в Югоизточна България. Там през следващата седмица температурите ще достигат и дори надхвърлят 20 градуса.

„Колкото по на северозапад отиваме, толкова по-хладно става. Но дневни температури под 10-11 градуса няма да има“, посочи Матев.

Той прогнозира, че минусови температури ще има утре сутрин, след което заради облаците и вятъра такива ще има едва към края на следващата седмица.

По-сериозно застудяване с възможен снеговалеж и в ниските части може да се очаква около 25 и 26 ноември. Първите 7-10 дни на декември ще бъдат с температури около нормата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!