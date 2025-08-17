Идва един ден с 40 градуса и температурите рухват

Пиксабей

Седмична прогноза на Meteo Balkans (18 август – 24 август): Динамична седмица с валежи, жеги и захлаждане

Отново се очакват температури до 39–40 градуса по Целзий, но за щастие това ще продължи само един ден. След този период искаме да обърнем внимание на очакваните предфронтални явления в петък и събота – възможни са силни гръмотевични бури още преди преминаването на фронталната линия.

Предстои седмица с разнообразно време, като времето ще премине от нестабилно и дъждовно към горещо, а след това – отново към по-хладно.

Времето във вторник и сряда - повече облаци и валежи

Вторник ще бъде белязан от неустойчива въздушна маса. Очаква се развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе краткотрайни валежи с гръмотевици, особено в Централна и Източна България. Вятърът ще се ориентира от североизток, а максималните температури ще са между 26° и 33°. По-малка е вероятността за валеж по Южното Черноморие.

В сряда времето отново ще е предимно слънчево. Следобед облачността отново ще се увеличи, по-значителна ще е в планинските и източните райони, където на отделни места е възможен краткотраен дъжд и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Причината за валежите във вторник и сряда е преминаващо през нашата страна слабо изразено атмосферно смущение.

Времето в четвъртък и петък - Африка се завръща!

Четвъртък ще донесе предимно слънчево време. Южният вятър ще се усили и ще започне бързо затопляне. Температурите ще се повишат, а след обяд ще имаме и повече облаци, но ще е предимно висока. Температурите ще са между 32-35°С.

В петък жегата ще достигне своя връх – температурите ще скочат до 35° – 40°. През деня ще е предимно слънчево, но привечер над Западна България ще се развие мощна купесто дъждовна облачност, с голяма вероятност за превалявания и гръмотевици. Ще духа умерен юг-югозападен вятър.

Уикенда - фронт, валежи и застудяване

През нощта срещу събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. От запад на изток ще се развие купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На места са възможни и градушки. Вятърът ще се обърне от северозапад и ще се усили, като температурите ще се понижат с 5–7 градуса.

В неделя ще продължи нахлуването на по-хладен въздух от североизток. Облачността временно ще намалее и на много места ще се установи предимно слънчево време

