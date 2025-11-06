Идва истинска зима от Северния полюс

Кадър Метео Балканс

Ранно стратосферно затопляне може да донесе сериозни снеговалежи от декември

Началото на ноември 2025 година показва формирането на ранно стратосферно затопляне над Северния полюс. Този процес предизвиква забавяне и дестабилизация на полярния вихър, което може да доведе до рязка промяна в атмосферната циркулация и да повлияе осезаемо върху зимното време в Европа, включително на Балканите, съобщават от Meteo Balkans.

Полярният вихър започва да отслабва

Полярният вихър представлява гигантска зона от силни ветрове и студен въздух над Арктика. Когато вихърът е стабилен и силен, студът остава затворен в полярните региони, а Европа се радва на по-меко време. Но когато вихърът се забавя или разрушава, арктичният студ се спуска на юг, често предизвиквайки продължителни студени вълни и снеговалежи.

Според последните анализи на метеорологичните модели GFS, полярният вихър в стратосферата над Арктика преминава от стабилна и компактна структура към начален етап на отслабване и деформация. На 8 ноември вихърът показва типична силна форма с изключително ниски температури около минус 80 градуса по Целзий на ниво 10 хектопаскала и почти симетрична структура, центрирана над Северния полюс.

Затопляне в стратосферата

Към 22 ноември обаче се очаква съществена промяна – започва затопляне в стратосферата над Северния Атлантик и Европа. Центърът на студения въздушен басейн ще се измести към Сибир, а над Гренландия и Русия ще се формират два мощни антициклона, които ще започнат да разкъсват вихъра.

Това е типичен признак на ранно стратосферно затопляне и сигнал, че полярният вихър отслабва. Подобно развитие обикновено води до промяна в циркулацията през следващите седмици – студът започва да се спуска на юг, като първо засяга Северна и Източна Европа, а след това и Балканите.

Какво означава това за България

За България това означава повишен шанс за по-ранно застудяване в края на ноември и вероятност за първи по-сериозни снеговалежи още в началото на декември. Ако тенденцията на отслабване на вихъра се запази, зимата 2025/2026 може да започне активно и с типично зимно време още в първия си месец.

Обикновено подобни събития настъпват по-късно през зимата, но този път сигналите се появяват още в края на есента. Синоптиците предупреждават, че подобна динамика може да доведе до рязка промяна в атмосферната циркулация.

Прогнози за Европа

Прогностичните модели показват, че през първия зимен месец ще се установи високо атмосферно налягане над Гренландия и Северния Атлантик, което ще блокира типичните западни течения. В резултат студен въздух от Арктика и Русия ще започне да се спуска на юг и югозапад – първо към Скандинавия и Централна Европа, а след това и към Балканския полуостров.

Според Meteo Balkans, декември може да започне с трайно застудяване и с първи значителни снеговалежи в Северна и Западна България. Януари ще бъде с вероятна по-променлива циркулация – кратки затопляния, но и периоди с интензивен студ. Февруари има възможност за ново застудяване, ако полярният вихър остане слаб или преживее вторично разрушаване.

Зима с потенциал за истински студ

Според тенденциите, зимата 2025/2026 има всички предпоставки да бъде по-зимна от последните няколко, които бяха сравнително меки и безснежни. Ранното стратосферно затопляне е един от най-силните индикатори, че циркулацията ще се прекъсне и ще позволи на студените въздушни маси да достигат по-често до Балканите.

Ако блокиращите процеси в Атлантика се задържат, България може да очаква една класическа зима – със студ, сняг и чести контрасти между сухи антициклонални периоди и активни снежни циклонални нахлувания от Средиземно море.

Ранните сигнали от стратосферата подсказват, че зимата 2025/2026 може да бъде по-динамична, по-студена и по-снежна от предходните години. За България това означава реален шанс за стабилна снежна покривка и истински зимен декември – нещо, което липсваше през последните сезони.

