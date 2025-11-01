Идва люта зима и обилен снеговалеж

Пиксабей

Сезонните прогностични модели показват засилване на атмосферното блокиране над северните ширини на Европа през зимата 2025/2026 г. Очаква се струйният поток (jet stream) над Атлантико-европейския сектор да отслабне или да се измести на север, пишат от Метео Балканс.

Според модела DTN Seasonal Forecast се наблюдава засилване на зоните с високо налягане (антициклони) над Източния Северен Атлантик и Скандинавия. Това е типична конфигурация за отрицателна фаза на Северноатлантическата осцилация (NAO−), която често отклонява влажните и топли въздушни маси.

Вероятното развитие на условия на Ла Ниня в Тихия океан и очакваното отслабване на Стратосферния полярен вихър (SPV) традиционно корелират с по-голяма вероятност за блокиращи антициклони над Северна Европа.

Тази синоптична конфигурация увеличава вероятността за:

Студени нахлувания от Североизток/Изток: По-често навлизане на сухи континентални въздушни маси над Централна и Югоизточна Европа.

Динамична зима в България: Зима 2025/2026 г. за Балканите може да бъде по-студена и динамична от последните години, особено през януари и февруари.

Риск от снеговалежи: При взаимодействие с циклони над Средиземноморието, нараства рискът от значителни снеговалежи, особено в Северна и Западна България.

Епизодични инверсии: Възможни са по-продължителни периоди на мъгли и температурни инверсии в равнинните райони.

Продължаващият мониторинг на сезонната еволюция е ключов за ранното разпознаване на тези потенциални студени епизоди.

