Идва люта зима и тежък сняг след Циганското лято

Големи обрати ни готви времето през ноември. Метеоролозите вече гледат към стратосферата, където се оформят първите сигнали за промяна. Според последните модели на WXCHARTS и GFS, силният и стабилен полярен вихър ще задържи студа далеч от Европа в първата половина на месеца – това означава по-меко и спокойно начало.

Но експертите предупреждават: застудяването няма да закъснее – през втората половина на ноември Балканите може да усетят първия дъх на зимата.

Първа десетдневка (1–10 ноември): Топло, слънчево и по-спокойно време

Началото на месеца ще бъде по-меко от обичайното. Силен полярен вихър, концентриран над Северния полюс при температури до –75 °C, ще задържа студените маси далеч от континента.

В България това ще се усети чрез дневни температури между 14 и 18 °C, а в южните райони – до 20 °C. Очаква се предимно слънчево време, с чести сутрешни мъгли, особено в котловините и край реките. При наличие на мъгли дневните стойности ще останат под 12 °C, а през нощта ще има условия за слаби слани. Валежи не се очакват – типична „златна есен“ с много слънце и спокойствие.





Втора десетдневка (11–20 ноември): Първи намеци за зима и студен полъх от североизток

Около средата на месеца започва промяна – центърът на полярния вихър се измества към Сибир. Това пренарежда атмосферната циркулация и позволява на по-хладен въздух от североизток да достигне Балканите.

Температурите у нас ще се доближат до нормалните за сезона – дневни между 8 и 13 °C, минимални между 1 и 6 °C. Ще зачестят мъглите, инверсиите и сивите есенни дни.

Към края на периода се очаква първо по-сериозно атмосферно смущение – нахлуване на студен въздух от североизток, което може да донесе валежи от дъжд и сняг, най-вече в планините и Предбалкана, предупреждават от „Метео Балканс“.

Трета десетдневка (21–30 ноември): Застудяване и първи снежни сцени

Финалът на ноември ще донесе осезаемо застудяване. Моделите показват формиране на антициклон над Източна Европа, който ще позволи на студени маси от североизток да нахлуят към Балканите след 25 ноември.

В Северна и Западна България се очаква спад на температурите, а в планините и Предбалкана – първи сняг. В низините е възможен дъжд, преминаващ в мокър сняг. При ясно време сутрините ще са със слани и отрицателни температури.

Така ноември ще премине от топла и златна есен към първите реални зимни усещания.

Какво ни очаква?

Първите десет дни – меко и слънчево време.

Средата на месеца – мъгли, инверсии и по-хладен въздух.

Краят на ноември – рязко застудяване и първи снеговалежи.

Месец на контрасти

Ноември 2025 ще бъде месец на контрасти – от слънце и топлина към студ и първи сняг. Природата ще се подготвя за зимата бавно, но сигурно. Първата половина ще бъде благосклонна към любителите на разходки, а втората – предупреждение, че зимата е съвсем близо.

