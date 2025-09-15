Идва люта зима след топла есен

Пиксабей

След като изпратихме едно от най-горещите лета, белязано от екстремни температури в цяла Европа, вниманието се насочва към предстоящите сезони.

Първата дългосрочна прогноза на метеорологичната агенция Severe Weather за есента и зимата на 2025 г. очертава картина на значителна промяна – от топла и суха есен към потенциално по-студена и снежна зима за Балканите.

По-топла и суха есен

За трите есенни месеца – септември, октомври и ноември – прогнозата, базирана на водещи климатични модели (ECMWF и NMME), сочи за нашия регион време, което ще бъде по-топло и по-сухо от обичайното.

„Над по-голямата част от централните и северните части на континента се очакват по-топли от нормалните температури. Това се дължи на разширяването на по-топла въздушна маса, заедно с аномалия на високо налягане“, обяснява Андрей Флис, експерт по дългосрочни прогнози.

За югоизточните части на Европа, включително България, се прогнозират по-малко валежи. Това означава, че дори през ноември, когато обикновено очакваме първите снегове, снеговалежите вероятно ще бъдат по-малко от средното за периода.

Студен обрат и по-сурова зима

Въпреки меката есен, първите сигнали за зимата на 2025/2026 г. сочат към пълен обрат. Прогнозата е за по-студени дни и по-чести снеговалежи, отколкото сме свикнали през последните няколко години. Основната причина е очакваният по-слаб полярен вихър, който обикновено „заключва“ студения арктически въздух на север. Когато той отслабне, ледените въздушни маси нахлуват по-лесно на юг към Европа.

Синоптиците посочват три основни фактора за тази прогноза:

Слаба Ла Ниня в Тихия океан: Развитието на тази студена фаза в океана в миналото често е било свързвано със зими с повече сняг и студени вълни в Европа.

Промяна в стратосферните ветрове: Ветровете високо над екватора са навлезли във фаза, която улеснява отслабването на полярния вихър и позволява на студа да се придвижи на юг.

По-топла Арктика и по-малко лед: Сателитните данни показват значително по-малко морски лед в Баренцово и Карско море. Това дестабилизира атмосферата на север и „отваря вратата“ за нахлуване на студени въздушни маси.

Кога да очакваме истинската зима?

Въпреки че това са ранни прогнози, историческите данни показват, че при подобни условия истинските студени вълни и обилни снеговалежи настъпват през януари и февруари.

Макар времето да не е точна наука, всички настоящи индикатори сочат, че Балканите трябва да се готвят за зима, в която зимните гуми и снегорините ще бъдат използвани значително по-често от предходната година.

