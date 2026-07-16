Идва нова порция бури, дъждове и градушки от 19 юли

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Ще започне относително захлаждане

Синоптиците от БНТ съобщават за предимно слънчево и горещо време над България през днешния ден, като в следобедните часове се очакват локални превалявания и гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната ще достигнат стойности между 31 и 37 градуса, а в столицата ще бъдат около 32 градуса. Метеорологичната обстановка ще бъде съпроводена от слаб до умерен вятър от изток-североизток, цитира Дунав мост.

Времето по Черноморието и планините

По морския бряг температурите ще са в диапазона между 26 и 29 градуса, със слънчево време и изток-югоизточен вятър. В планинските райони денят ще започне слънчево, но в следобедните часове се очакват превалявания и гръмотевична дейност, която ще бъде по-интензивна в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът там ще е предимно слаб, а по най-високите части – умерен. През нощта над по-голямата част от страната небето ще се изясни, като след полунощ са възможни превалявания над Централна България.

Още по-горещ петък

Тенденцията за слънчево време ще се запази и през утрешния ден, като максималните температури ще се повишат до 33–38 градуса. В София термометрите ще отчитат около 31 градуса. Изолирани следобедни валежи и гръмотевици ще има главно в североизточните и планинските райони. По Черноморието живакът ще показва между 28 и 30 градуса, като следобедните часове отново ще създадат условия за локални валежи и гръмотевици.

Динамичен уикенд и захлаждане

В събота се очаква температурите да достигнат своя пик, съпроводени от слънчево време и изолирани превалявания в Североизточна България и планинската част на западните райони.

В неделя, 19 юли времето ще се промени – валежи и гръмотевици ще обхванат повече места, като те ще бъдат по-интензивни в западните и северните части на страната.

Въпреки че в по-голямата част от България ще остане много горещо, от запад ще започне относително захлаждане. Понижението на максималните температури ще продължи и в началото на следващата седмица.

Във вторник, 21 юли метеоролозите прогнозират по-интензивни гръмотевични бури и създаване на условия за градушки.

Редактор "Екип на Петел",

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