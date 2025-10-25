реклама

Идва първата ваканция за учениците

25.10.2025 / 17:02 0

снимка Булфото

Предстои първата ваканция през учебната 2025/2026 година. Почивните дни започват на 31 октомври и ще продължат до 3 ноември. Учениците ще почиват два учебни дни - петък и понеделник, вместо един както през изминалите години.

По инициатива на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха по-гъвкаво разпределение на учебното време и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти , предаде plovdiv24.bg.

 

