Идва рязък обрат на времето през март

Пиксабей

Така както се радваме на пролетно време, може да очакваме тотален обрат. Високи температури, стабилно време и предимно слънчеви дни – такава ще бъде обстановката поне до следващия уикенд. Март обаче по правило носи резки обрати, а ключова роля тази година може да изиграе силно нарушеният полярен стратосферен вихър, съобщава "Блиц".

Полярният вихър е мащабна циркулация от силни ветрове в стратосферата над Арктика. Когато той е стабилен, задържа студения въздух в полярните ширини. При негово отслабване или разпад обаче студът може да се „освободи“ и да достигне по-ниски географски ширини, включително Европа.

Нарушаването му през зимата често води – със закъснение от дни или седмици – до блокиране на по-топлото атлантическо течение и последващи нахлувания на арктичен въздух от изток или североизток, пише Метео Балканс.

Какво ще се случи в началото на март?

В стратосферата се очакват изключително динамични процеси. Полярният вихър не само ще отслабне, но с голяма вероятност ще настъпи т.нар. главно стратосферно затопляне (SSW – Sudden Stratospheric Warming).

Обичайно на около 30 км височина (при 60-ия паралел) ветровете духат от запад на изток. При силно стратосферно затопляне обаче циркулацията може да се обърне – от изток на запад. Именно такъв сценарий се очертава в началото на март. Това не се случва всяка година и е сравнително рядко явление.

Моделите показват, че вихърът ще се разпадне на две отделни ядра – знак за сериозна дестабилизация на арктичната циркулация.

Засега числените модели не показват директно отражение върху времето в нашия регион – и това е нормално, тъй като сме все още далеч във времето. Ако ефект има, той би се проявил по-вероятно през втората половина на март.

Важно е да се подчертае, че дори толкова силен разпад на полярния вихър не гарантира арктично нахлуване към Централна и Югоизточна Европа. Той обаче значително увеличава вероятността за по-сериозни студени епизоди и резки температурни контрасти.

Какво показват дългосрочните прогнози?

Към момента месечните прогнози сочат март като цяло да бъде по-топъл от климатичната норма. Трябва обаче да се има предвид, че подобни дългосрочни разчети невинаги отразяват адекватно влиянието на силно стратосферно затопляне.

Според моделните данни след около 10 дни полярният вихър ще бъде напълно разделен на две самостоятелни ядра.

Следващите седмици ще бъдат изключително интересни от синоптична гледна точка. Март може да ни поднесе както ранно пролетно време, така и изненадващ арктичен обрат.

