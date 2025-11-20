Идва сибирски студ към България
Пиксабей
Тази есен и зима Балканите се оказват на първа линия на арктическия „коридор“, който свързва Източна Европа със сибирските полета, предаде Метео Балканс.
Метеорологичните модели показват:
ядрото на студения въздух над Западен Сибир се разширява, а периферните му зони вече достигат Русия, Украйна и северните Балкани.
И това е само началото...
Какво представлява „сибирският студ“?
Сибирските въздушни маси са:
изключително сухи,
много студени,
плътни и тежки,
склонни да се задържат дълго над даден регион.
Те се образуват над огромните снежни полета и безкрайната тайга, където липсва слънчева енергия и земята отделя студ нощ след нощ.
Затова, когато този въздух тръгне на запад, той носи:
рязко изстудяване,
мразови минимални температури,
поледици,
замръзнала мъгла,
стабилни инверсии.
Защо този сезон студът идва по-лесно?
Три ключови фактора:
1️⃣ Разкъсана полярна струя
Струйното течение над Европа е отслабено и нестабилно.
Това позволява на арктическия и сибирския студ да се „плъзга“ на юг без сериозни атмосферни бариери.
2️⃣ Снежната покривка в Сибир расте рано
Колкото повече сняг → толкова по-студен става въздухът над района.
Тази година снежната покривка се установи седмици по-рано, което подсили студения арктически „резервоар“.
3️⃣ Високо налягане над Русия
Сибирският антициклон се формира стабилно и бързо. Той „блокира“ топлия въздух и изпраща студения надолу към Европа.
Как студът достига до Балканите?
Пътят е ясен:
Сибир → Русия → Украйна → Румъния → България и Балканите.
Когато антициклонът се разшири, студът просто се излива към юг, като пълноводна река от леден въздух.
Това води до:
рязък спад на температурите за 12–24 часа
студени нощи с –5°C до –10°C в ниските части
мраз по незащитените повърхности
условия за поледици
първи снежни превали
Балканите буквално се „засмукват“ под арктическия купол.
Какво се променя в ежедневието?
Температурите се сриват внезапно. От +8°C на –4°C за една нощ вече не е изключение.
Мъглите стават ледени
Те замръзват по дървета, автомобили и пътища, образувайки опасна поледица.
Сухият студ „реже“
Сибирският въздух е сух и носи усещане за по-дълбок студ.
Снегът се задържа по-лесно
Заради студената земя, ранният сняг има по-голям шанс да остане.
Какво да очакваме?
Очакват се:
периоди с по-ниски минимални температури
по-дълги студени нощи
възможни арктически нахлувания още в началото на зимата
риск от поледици в София, Пловдив, Североизточна България
първи реални снеговалежи в котловините след студен фронт
по-големи температурни амплитуди през деня
Студът няма да е постоянен, но ще идва на „удари“, типични за зимите с арктическо влияние.
Учените: Балканите навлизат в нов зимен режим
Според Copernicus и ECMWF:
студените езици от Сибир достигат Европа по-често
периодите на студ са по-кратки, но по-интензивни
изстудяването идва на вълни
ранните мразове ще стават по-чести до 2030 г.
Това е част от по-голямото климатично пренареждане.
Сибирският студ вече е на хоризонта. Той няма да остане само мит от миналото — Балканите навлизат в зона на по-често, по-ранно и по-интензивно арктическо влияние.
Зимата няма да е постоянна и равна. Тя ще бъде импулсна, рязка и силна — точно както я носи студът от Сибир.
