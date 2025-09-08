Идва снежна зима

Пиксабей

Прогнозите за очакваните снеговалежи през зимата 2025/2026 показват, че ще имат влияние от Ла Ниня, което вече се развива в Тихия океан и оказва влияние върху предстоящия зимен сезон. От Канада и Съединените щати до Европа вече са налични първите прогнози за снеговалежите, пише Метео Балканс

Първо ще разгледаме накратко Ла Ниня, която ще бъде основният глобален метеорологичен фактор за предстоящите сезони. Какво показват последните данни за океана и какви са очакванията за зимата 2025/2026?

След това ще представим прогнозите за снеговалежите по месеци за Съединените щати, Канада и Европа, като се базираме на двете водещи световни системи за дългосрочно прогнозиране.

🌊 Какво представлява Ла Ниня?

Ла Ниня е студена фаза на климатичния феномен ENSO (Ел Ниньо/Ла Ниня), при която температурите на морската повърхност в централната и източната част на Тихия океан са по-ниски от обичайното. Това води до промени в атмосферните циркулации и може да повлияе на времето в различни региони по света.

🇺🇸 Северна Америка: прогноза за снеговалежите

Прогнозите за зимата 2025/2026 показват, че Ла Ниня ще промени позицията на полярния джет, което ще доведе до по-студено време и увеличени снеговалежи в северозападните и североизточните части на САЩ, както и в южната част на Канада. По-малко снеговалежи се очакват в южните и югозападните райони на САЩ.

🌍 Европа: възможни ефекти от Ла Ниня

Въпреки че Ла Ниня има по-силно изразено влияние в Северна Америка, тя може да повлияе и на времето в Европа. Прогнозите показват, че през януари 2026 г. се очаква увеличение на снеговалежите в някои части на континента, включително Великобритания и Централна Европа.

❄️ Какво означава това за България?

В България влиянието на Ла Ниня е по-слабо, но все пак може да се наблюдават промени в метеорологичните условия. Прогнозите за зимата 2025/2026 показват вероятност за по-студено време и увеличени снеговалежи в някои части на Европа, което може да се отрази и на България.

📅 Какво да очакваме през зимата 2025/2026?

Северна Америка: увеличени снеговалежи в северозападните и североизточните части на САЩ и в южната част на Канада.

Европа: възможни увеличени снеговалежи в някои части на континента през януари 2026 г.

България: възможни промени в метеорологичните условия, включително по-студено време и увеличени снеговалежи.

