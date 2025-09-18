Идва сняг през септември

Кадър Фб

През септември на места в България ще видим три сезона лято, есен и зима.

Ето какво пише Метео Балканс.

Септември може да завърши с ниски температури и валежи от сняг в планините...

ГФС моделът отново прогнозира есенно-зимния процес.

Разбира се, ако вали сняг, той ще бъде предимно в планините, над 1500–1800 метра надморска височина. Това е напълно нормално за сезона.

Въпреки това, според нас, ансамбълното решение на модела отново „прескача летвата“.

Тоест, тази прогноза едва ли ще се сбъдне, въпреки че продължава да се прогнозира упорито от глобалния модел.

